Підводний трубопровід компанії Pemex в Мексиканській затоці загорівся через витік вуглеводню на глибині 78 метрів.
Про це повідомляє видання "Agrofy News".
Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече.
За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 м. У гасінні вогню над поверхнею води задіяні три допоміжних судна.
Повідомляється, що вогонь може поширитися на інші морські нафтові комплекси.
🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)
Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio
Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX
Поки відомостей про постраждалих або загиблих немає, а необхідності евакуювати персонал, що знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ, не виникло. Компанія ще не прокоментувала те, що трапилося.
На записі видно, що під водою горить вогонь, який намагаються загасити з кораблів.
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