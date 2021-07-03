Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече.

Підводний трубопровід компанії Pemex в Мексиканській затоці загорівся через витік вуглеводню на глибині 78 метрів.

Про це повідомляє видання "Agrofy News".

Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече.

За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 м. У гасінні вогню над поверхнею води задіяні три допоміжних судна.

Повідомляється, що вогонь може поширитися на інші морські нафтові комплекси.

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Поки відомостей про постраждалих або загиблих немає, а необхідності евакуювати персонал, що знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ, не виникло. Компанія ще не прокоментувала те, що трапилося.

На записі видно, що під водою горить вогонь, який намагаються загасити з кораблів.

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Автор: Олег Давигора