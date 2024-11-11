Як кажуть в МЗС країни, "сценаристів залучають для створення третьосортної комедії".

Іран ніколи не мав планів щодо вбивства новообраного президента США Дональда Трампа. Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.

За його словами, оскільки вбивці не існує в реальності, "сценаристів залучають для створення третьосортної комедії".

"Хто при здоровому глузді може повірити, що ймовірний убивця сидить в Ірані та розмовляє онлайн з ФБР?!" - написав глава іранського МЗС.

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Він також зазначив, що американський народ прийняв своє рішення, і Іран поважає його право обирати президента за своїм смаком.

"Шлях вперед - це також вибір. Він починається з поваги. Іран не хоче ядерної зброї, і крапка. Це політика, заснована на ісламських вченнях і наших розрахунках безпеки. Зміцнення довіри потрібне з обох сторін. Це не вулиця з одностороннім рухом", - додав дипломат.

Причетність Ірану до замаху на Трампа

Днями влада США заявила, що Іран готував убивство Трампа. Зокрема, Мін'юст країни висунув заочні обвинувачення 51-річному агенту Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Фархаду Шакері.

У відомстві не повідомили подробиць замаху, при цьому відомо, що 7 жовтня Шакері отримав від куратора з КВІР завдання організувати вбивство Трампа протягом тижня. У разі зриву термінів замах планували відкласти, вважаючи, що Трамп програє вибори і його легше буде ліквідувати пізніше.

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