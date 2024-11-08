Відомство повідомило, що 51-річному агенту КВІР Фархаду Шакері було доручено розробити план убивства Трампа.

Влада США висунула заочні обвинувачення 51-річному агенту Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Фархаду Шакері. За версією слідства, він "керував мережею спільників для здійснення планів Ірану щодо вбивства своїх цілей, зокрема обраного президента Дональда Трампа", заявив генпрокурор Меррік Гарланд.

Подробиць замаху Мін'юст не наводить, але відомо, що 7 жовтня Шакері отримав від куратора з КВІР завдання організувати вбивство Трампа протягом тижня. У разі зриву термінів замах планували відкласти, вважаючи, що Трамп програє вибори і його легше буде ліквідувати пізніше.

Шакері - уродженець Ірану, який жив у США з дитинства. Його вислали з країни 2008 року після відбування 14-річного терміну за звинуваченням у грабежі. Зараз підозрюваний, імовірно, перебуває в Ірані. Генпрокурор США Меррік Гарланд заявив, що Шакері заочно висунуто обвинувачення.

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"Міністерство юстиції висунуло обвинувачення представнику іранського режиму, якому було доручено керувати мережею спільників, щоб реалізувати план Ірану з убивства своїх цілей, включно з обраним президентом Дональдом Трампом", - сказав він.

Директор Федерального бюро розслідування Крістофер Рей повідомив, що "завдяки наполегливій роботі ФБР" плани злочинців було зірвано.

Крім того, у Штатах затримано двох поплічників Шакері: Карлайла Рівера і Джоната Лоадхольта. Вони стежили за американцем іранського походження, чиє ім'я не розголошується, з метою його вбивства.

Заходи з охорони Трампа

Під час передвиборчої кампанії штаб тоді ще кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа попросив надати військові засоби для захисту політика. Причина була в погрозах Ірану.

Вони запросили для нього військовий літак, розширення обмежень для польотів над його резиденціями та встановлення куленепробивних скляних щитів у місцях його виступів, а також перевезення політика на військовому транспорті.

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