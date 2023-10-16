Їхні тіла з помітними ножовими пораненням знайшли у заміському будинку.

Одного з найвидатніших кінорежисерів Ірану Даріуш Мехрджуї жорстоко зарізали разом з дружиною Вахіде Мохаммадіфар у власному будинку поблизу Тегерана.

На тілах пари знайшли чисельні ножові поранення в районі шиї. Розглядається версія вбивства, зазначає видання The Guardian.

За попередніми даними, Даріуша разом з Вахіде зарізали у суботу ввечері. За кілька годин до смерті режисер виходив на контакт зі своєю донькою Моною.

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О 21:00 за місцевим часом він надіслав їй смс із запрошенням повечеряти разом на віллі у Караджі (захід Тегерана). Дівчина приїхала до Мехрджуї через півтори години й знайшла батька та матір вже мертвими, повідомив Хоссейн Фазелі-Харіканді - голова суду провінції Альборз.

"Були вбиті численними ножовими пораненнями в шию", - констатують смерть режисера на сайті судової системи Mizan.

Того ж дня поліція заявила, що не бачить на місці скоєння злочину ознак насильницького проникнення до будинку. Водночас там знайшли сліди, яку можуть бути "пов'язані з вбивцею".

На наступний день після вбивства пари газета Etemad опублікувала інтерв’ю з дружиною режисера. Ще до своєї смерті вона зазначала, що їхній родині погрожували, а будинок пограбували.

Водночас Фазелі-Харіканді уточнив, що поліція не отримувала жодних відповідних скарг від пари.

У своїй заяві міністр культури Ірану Мохаммад-Мехді Есмаїлі назвав Мехрджуї "одним із піонерів іранського кіно", висловивши скорботу через втрату "творця вічних творів" іранського кінематографа.

Чим запам'ятався відомий кінорежисер Ірану Даріуш Мехрджуї

Даріуш Мехрджуї народився в столиці Ірану (Тегеран) у 1939 році. Тривалий час він займався вивченням філософії на території США, але пізніше повернувся на батьківщину й зняв свій перший фільм "Діамант 33" у 1967 році. Ця картина стала своєрідною пародією на фільми про Джеймса Бонда й "відкрила" Мехрджуї двері для подальшої творчості.

В історії створення іранського кіно ім'я Мехрджуї пов'язують з "новою хвилею" кінематографа. Його фільм "Корова" (1967 рік) став одним із перших картин цього руху. Пізніше він зняв ще низку фільмів, добре відомих в Ірані - серед них "Містер легковірний" та "Цикл".

У 1979 році режисер тимчасово емігрував з Ірану до Франції (там був до 1985 року) на хвилі ісламської революції, яка охопила країну в той час. Саме там Мехрджуї працював над одним з найвідоміших своїх фільмів - документальною стрічкою "Подорож до країни Рембо".

У 1987 році він повернувся в Іран та залишився у країни: до своєї загибелі встиг створити ще низку відомих фільмі - "Орендарі", "Сара, Парі та Лейла" тощо.

У своїй творчості Мехрджуї наполягав, що кіно не має бути інструментом пропаганди певної ідеології серед населення. Він порівнював кіно із поезією, яка не має займати чиюсь конкретну сторону.

На Близькому Сході розпочалася війна через дії ХАМАС

Нагадаємо, що зараз на Близькому Сході відбуваються активні бойові дії через війну між терористами ХАМАС (Палестина) та силам ЦАХАЛ (армія Ізраїлю). Єрусалим оголосив блокаду сектора Гази й готується до наземної операції через напад палестинців на свої території, який стався 7 жовтня. Тоді президент Ірану підтримав напад ХАМАСу на Ізраїль. Він зробив заяву 8 жовтня.

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