Запропонований закон ще має бути схвалений іспанським парламентом.

Кабінет міністрів Іспанії схвалив законопроект, що надає оплачувану відпустку через хворобу жінкам, які страждають від сильних менструальних болів, і став першою європейською країною, яка прийняла таке законодавство.

Менструальна відпустка нині пропонується лише в невеликому числі країн світу, в тому числі в Південній Кореї та Індонезії, пише DW.

Але запропонований закон ще має бути схвалений іспанським парламентом, а голосування очікується не раніше, ніж через кілька місяців.

Було неясно, чи має коаліційний уряд меншості прем'єр-міністра-соціаліста Педро Санчеса, який зробив права жінок пріоритетом, достатню підтримку в зборах, щоб прийняти його.

Іспанський законопроект дає працівникам, які відчувають менструальні болі, право на стільки відпусток, скільки їм потрібно, при цьому державна система соціального забезпечення, а не роботодавці, оплачує відпустку через хворобу.

Як і у випадку з оплачуваною відпусткою за іншими показаннями за станом здоров'я, тимчасову непрацездатність повинен затвердити лікар.

Міністр з питань рівноправності Ірен Монтеро заявила, що закон визнає проблему зі здоров'ям, яка досі значною мірою приховувалася.

"Місячні більше не будуть табу", - заявила вона на прес-конференції після того, як кабінет схвалив законопроект.

"Ми будемо першою країною в Європі, яка введе тимчасову відпустку через хворобу, що повністю фінансується державою для хворобливих і непрацездатних періодів", - додала вона.

"Більше не потрібно ходити на роботу з болем, більше не потрібно приймати таблетки перед приходом на роботу і приховувати той факт, що ми відчуваємо біль, через який ми не можемо працювати", - заявила Монтеро.

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