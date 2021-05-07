Прокурори вимагають для чоловіка 15 років і 5 місяців в'язниці.

В Іспанії засудили колишнього офіціанта, який вбив та розрізав на шматки власну матір, щоб з'їсти.

28-річний Альберто Санчес Гомес жив у Мадриді зі своєю 68-річною мамою Марією Соледад Гомес, повідомляє Daily Mail. У середу, 5 травня, присяжні визнали чоловіка винним у вбивстві жінки.

Читайте такожУ Німеччині заарештували вчителя математики, який опинився канібалом-гомосексуаломЗа даними слідства, він задушив матір, а потім розчленував її тіло, аби "потроху" їсти упродовж двох тижнів разом зі своїм собакою. Правоохоронці знайшли частини вбитої в холодильнику та шухлядах. На ліжку виявили її голову, руки та серце. Зазначається, що тіло було розрізане на більш ніж тисячу шматочків.

Сам засуджений стверджував згодом, що скоїв убивство у стані "психотичного епізоду", а також що чув голоси "сусідів, знайомих і знаменитостей", які наказували йому вбити. Минулого тижня він заявив, що розкаюється.

Однак присяжні не повірили чоловікові. Повідомляється також, що він регулярно вживав наркотики та алкоголь і вже був заарештований 12 разів за жорстоке поводження з матір'ю.

Прокурори вимагають для чоловіка 15 років і 5 місяців в'язниці. Точний строк ув'язнення буде оголошено незабаром.

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Переклад: Катерина Комолова