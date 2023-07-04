Зі скаргою на отруєння до лікарів звернулися 9 росіян, включно з дитиною. Деяких довелося госпіталізувати.

У Забайкальському краї жителі селища Куанда об'їлися м'ясом ведмедя і загриміли в лікарню з отруєнням.

Подробиці інциденту повідомив уряду регіону в Telegram 3 липня. Відзначається, що за допомогою до лікарів зі скаргою на отруєння звернулося дев'ять осіб, серед них дитина.

Уточнюється, що нездужання росіяни відчули після вживання в їжу м'яса ведмедя.

Відео дня

"За даними медиків, жителі села Куанда вживали в їжу м'ясо ведмедя, пізніше відчули нездужання. 4 липня постраждалих доставлять в Читу, де проведуть обстеження і встановлять точний діагноз", - йдеться в повідомленні.

За даними Держветслужби Забайкалля, зразки м'яса ведмедя відправили на експертизу в Крайову ветеринарну лабораторію для ідентифікації бактерій.

При цьому пропагандистські "РИА Новости" з'ясували, що після "ласування" ведмедем шестеро людей госпіталізували. Ще троє росіян лікуються вдома.

В Україні помітили ведмедя в нетиповому місці

Нагадаємо, що 28 червня жителів Рівненської області закликали до пильності через появу ведмедя.

Українці у коментарі ТСН розповіли, що зафіксували сліди "косолапого" в області за відбитками лап. Також тварину підозрюють у руйнуванні місцевої Пасіки.

Зазначалося, що "розгулюючий" ведмідь - нетипове явище для Полісся.

Вас також можуть зацікавити новини: