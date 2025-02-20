Припускається, що терористи могли переплутати час детонації, тому бомби вибухнули ввечері.

Одразу три порожніх вибухнули одночасно на автостоянках в Ізраїлі. Сталося це у передмісті Тель-Авіва – Бат-Ямі.

Про інцидент повідомляє The Times of Israel. Зазначається, що вибухи, імовірно, є спробою комбінованого теракту. Муніципалітет Бат-Яма повідомляє, що "дивом автобуси прибули на стоянки за мить до вибуху". Постраждалих немає.

Ще два вибухові пристрої було знешкоджено на інших об'єктах. Через інцидент всі автобуси в районі Тель-Авіва обшукують. Поліцейські зупинили рух легкої залізниці в цьому районі через підозру, що підозрюваний зайшов до одного з вагонів поїзда.

"Всі п'ять вибухових пристроїв, які здетонували або були знешкоджені сьогодні ввечері, були оснащені таймерами, і всі вибухи повинні були відбутися одночасно завтра вранці, повідомляють кілька івритських ЗМІ з посиланням на неназване джерело в органах безпеки. У кожному з пристроїв містилося по 5 кілограмів вибухівки, йдеться у повідомленнях", – йдеться в повідомленні.

Принаймні один з непідірваних пристроїв містив повідомлення "Помста з Тулькарема" – посилання на місто на Західному березі річки Йордан, де ЦАХАЛ нещодавно провів широкомасштабну антитерористичну операцію.

Речник поліції Ар'є Дорон заявив, що поліцейські все ще намагаються знайти інші бомби в районі Тель-Авіва на додаток до трьох, які вибухнули в порожніх автобусах, і двох інших, які були знайдені і знешкоджені в Бат-Ямі і Холоні.

"На даний момент операція триває, наші сили все ще прочісують територію. Нам може пощастити, якщо терористи дійсно встановили ці таймери на неправильну годину. Але ще занадто рано робити висновки", – каже він.

12 канал також повідомляє, що один з непідірваних пристроїв знайшов пасажир, який і повідомив водієві про підозрілу сумку.

Теракти у світі – інші новини

14 лютого теракт стався в Миколаєві. Внаслідок вибуху загинули троє військових Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

Правоохоронці затримали чотирьох юнаків, які на замовлення спецслужб РФ готували теракт у центрі Миколаєва, що стався 14 лютого. Затриманими виявилися неповнолітні жителі Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через Telegram-канали з пошуку "легких грошей".

18 лютого в Італії на нафтовому танкері, пов'язаному з РФ, прогриміли вибухи. Одна з версій інциденту – теракт.

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