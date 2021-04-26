Більшість випадків міокардиту зареєстровано серед людей у віці до 30 років.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про десятки випадків запалення серця, які були виявлені серед понад 5 млн вакцинованих людей, в основному після другої дози вакцини Pfizer.

Читайте такожВ Ізраїлі уперше за 10 місяців не зафіксовано смертей від COVID-19 за добу"Міністерство охорони здоров'я в даний час вивчає, чи є перевищення захворюваності і чи може це бути пов'язано з вакцинами", - сказав координатор програм по боротьбі з пандемією в Ізраїлі Нахман Еш, додавши, що поки ніяких висновків не зроблено, передає Reuters.

За його словами, більшість випадків міокардиту зареєстровано серед людей у віці до 30 років. Визначити зв'язок між захворюванням серця і вакцинацією буде складно, тому що міокардит може бути викликаний різними вірусами. Аналогічна кількість випадків запалення серця була зареєстрована в попередні роки, додав експерт.

Компанія Pfizer заявила, що підтримує регулярні контакти з Міністерством охорони хдоров'я Ізраїлю для перевірки даних про свою вакцину. Зокрема, компанія заявила, "що обізнана про ізраїльські спостереження за міокардитом, який стався переважно серед молодих людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech від COVID-19".

Головні новини овини України та світу на ранок 26 квітня

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла