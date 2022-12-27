Ресторани досі працюють без назви.

У мережі ресторанів під управлінням "КСБ Віктары Рэстараны", що замінила MсDonald's після відходу американської компанії з білоруського ринку, оновили меню.

У нього додали нові позиції з білоруськими назвами, повідомляє білоруське видання "Зеркало".

З'явилися такі позиції, як бургер "Шляхецкі" (з квашеною капустою і плавленим сиром) і бургер "Панскі" (з куркою і плавленим сиром).

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Замість газованої води тепер пропонують обліпиховий або журавлинний компот із сухофруктів (узвар).

З'явився і білоруський аналог картоплі фрі і картопляних діпів – "Духмяная Бульба фры".

Решта позицій, як і раніше, дочиста копіюють меню ресторанів McDonald's, ось тільки в назві більше немає приставки "Мак".

Догляд Mcdonald's з Білорусі

11 листопада стало відомо, що у зв'язку з тим, що Білорусь підтримує російську агресію проти України, McDonald's йде з білоруського ринку. Очікувалося, що в ресторанах відкриється російська мережа "Вкусно и точка", яка раніше замінила MсDonald's в Росії. Про це повідомляла і сама компанія, зазначивши, що ресторани будуть перебувати під управлінням білоруської юрособи "КСБ Віктары Рэстараны".

Вже 28 листопада в приміщеннях, де розміщувалися заклади McDonald's, знову почали приймати відвідувачів. Нові заклади запрацювали без вивісок. Брендування ресторанів виконано в кольорах, схожих на гаму російської мережі "Вкусно и точка", але сама назва ніде фігурує. На сайті "КСБ Віктары Рэстараны" також назва нових ресторанів не вказується.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вкрай позитивно відреагував на відхід компанії з ринку і навіть подякував Богові за це.

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