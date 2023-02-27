Він реалізлвував ідеологію Кремля в Україні.

В Росії на 72 році помер російський політтехнолог Гліб Павловський. Він реалізував ідеологію Кремля в Україні та працював над президентськими кампаніями Путіна та Януковича.

Про смерть Павловського повідомила низка російських ЗМІ, зокрема "Ведомости", "Настоящее время", "Meduza", "Важные истории".

Гліб Павловський - один з ключових політтехнологів Кремля, засновник "Фонду ефективної політики". Саме він розробляв першу передвиборчу кампанію диктатора Путіна. До 2011 року Павловський співпрацював із адміністрацією президента РФ, після чого перейшов у політичну опозицію Кремлю.

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Згодом Павловський працював над кампанією українського президента-втікача Віктора Януковича на президентських виборах 2004 року. Як пише "УП", у Київ прибула група російських політтехнологів на чолі з Павловським і, ймовірно, бригади працівників держбезпеки. Під час їхнього перебування в Україні головний конкурент Януковича Віктор Ющенко за вечерею, ймовірно, отримав велику дозу діоксину. Попри отруєння, Ющенко виграв вибори, а масові протести зірвали спроби фальсифікувати їхні результати.

У 2005 році в ефірі одного з каналів заявили, що в Генпрокуратуру України передали плівки із записом телефонної розмови, в якій нібито співробітники російських спецслужб говорять про те, що ідея отруїти Ющенка належить Павловському. Політтехнолог відкинув звинувачення, назвавши їх "досить дрібною брехня телеканалу".

Згодом Павловський визнав, що темники 2003 - 2004 придумав він та його колега Марат Гельман.

На виборах до парламенту 2002 року фонд Павловського працював з Віктором Медведчуком, "обслуговуючи інтереси Кремля".

Дивні смерті в РФ

Як повідомляв УНІАН, в РФ останнім часом все частіше трапляються дивні смерті, зокрема й серед пропагандистів. Нещодавно у Москві раптово помер ще один кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. На момент смерті йому було 50 років.

Перед цим раптово помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки РФ В'ячеслав Трубніков. На момент смерті йому було 77 років.

Згодом у віці 68 років помер головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін. Це улюблена газета Путіна.

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