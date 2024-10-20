Закон РФ дозволяє позбавляти набутого громадянства "нових" росіян, які не стали на військовий облік за два тижні після отримання паспорта.

Щонайменше 12 росіян вже позбавили набутого громадянства за відмову їхати на війну в Україну. Про це повідомляє російський Telegram-канал Важные истории.

Зазначається, що, зокрема, у поліції Хабаровського краю відзвітували, що через суд позбавили громадянства трьох натуралізованих росіян, які не стали на військовий облік. Там зазначили, що таке відбувається вперше на Далекому Сході. Позбавлених громадянства чоловіків зобов'язали залишити Росію.

Раніше правоохоронці разом із військкоматом позбавила набутого громадянства двох мешканців Москви. Їм також наказали залишити країну.

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11 жовтня силовики у Челябінську після рейду позбавили громадянства чотирьох натуралізованих росіян.

13 вересня стало відомо, що красноярське МВС через суд позбавило громадянства за відмову йти в армію місцевого лікаря-реаніматолога Мірзомухаммада Карімова. Він отримав громадянство у 2018 році, а у травні 2024 року був засуджений до штрафу 60 тис. рублів за ст. 328 КК про ухилення від служби.

Як відомо, влітку Держдума РФ ухвалила закон, що дозволяє позбавляти набутого громадянства "нових" росіян, які не стали на військовий облік за два тижні після отримання паспорта країни-агресорки.

Російські військові на війні в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ вдарили по полігону, де якраз тренувались окупанти. На момент удару там перебувало два десятки загарбників, уточнили в Силах оборони півдня України.

Раніше прикордонники показали, як взяли в полон окупанта. Військовослужбовець РФ вийшов з піднятими руками та був взяти в полон.

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