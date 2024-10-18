За словами канцлера ФРН, Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Правитель Росії Володимир Путін прорахувався, він не зможе витримати війну проти України. Про це у Берліні під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє DW.

За словами Шольца, Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

При цьому він підкреслив необхідність уникнути залучення НАТО у війну в Україні, тому що це "призведе до катастрофи".

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"Наша позиція ясна. Ми максимально підтримуємо Україну. Водночас ми маємо забезпечити те, щоб НАТО не стала стороною конфлікту, щоб ця війна не призвела до ще більшої катастрофи. Ми чудово усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може з нас її зняти", - підкреслив канцлер ФРН.

У свою чергу Байден наголосив на необхідності "не розслаблятися і не втомлюватися". Він також подякував Шольцю та уряду ФРН за "невтомну" роботу над тим, щоб "Україна перемогла, а Путін програв":

"Потрібно продовжувати підтримку доти, доки Україна не здобуде справедливого і сталого миру".

Візит Байдена до Німеччини

У Білому домі назвали головні теми, які президент США Джо Байден обговорить під час візиту до Німеччини. Чотири лідери Німеччини, Франції, Великобританії та США зберуться, щоб обговорити два питання: перше - війна в Україні та "шлях вперед".

Крім цього, сторони обговорять ситуацію на Близькому Сході, а також узгодять шляхи підходу щодо Китаю.

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