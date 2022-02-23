Росія зосередила біля України майже 200 тисяч військ.

Популярний американський письменник Стівен Кінг не пройшов повз актуальної новини про російсько-українську кризу, спровоковану Кремлем, й дав оцінку дій президента РФ Володимира Путіна.

Про це він написав у Twitter.

На думку Кінга, Путін перед адміністрацією Байдена зараз діє необачно.

"Пан Путін зробив серйозний прорахунок. Він забув, що більше не має справу з Трампом", - висловився письменник.

Загроза повномасштабного нападу Росії

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден, коментуючи останні новини довкола російсько-української кризи, зазначив, що Вашингтон досі вірить у повномасштабну атаку РФ проти України.

Президент США зауважив, що "російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи".

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