Представники громадського сектора і деякі євродепутати вже тривалий час закликали назвати ціни, аргументуючи це тим, що йдеться про кошти платників податків.

В уряді Бельгії випадково розкрили ціни, за які Євросоюз придбав вакцини від коронавірусу.

Читайте такожФранція готується "жити з вірусом" щонайменше до літа 2021 рокуЯк пише "Європейська правда", з посиланням на Politico і HLN, держсекретар з питань бюджету Бельгії Ева де Блеекер запостила у Твіттері таблицю, в якій було зазначено ціну за дозу кожної вакцини та очікувані витрати країни на її придбання. Це сталося після критики опозиційної N-VA з приводу того, що у бюджеті на наступний рік нібито немає ясності щодо витрат на вакцини від коронавірусу. За півгодини твіт був видалений, але його встигли помітити журналісти бельгійського HLN та зберегли знімок екрану.

Представники громадського сектора і деякі євродепутати вже тривалий час закликали назвати ціни, аргументуючи це тим, що йдеться про кошти платників податків, і в цих питаннях потрібна більша прозорість.

Єврокомісія заявляла, що не може розкривати ціни на вакцини, оскільки це є комерційною таємницею.

Згідно з опублікованим знімком, одна доза вакцини коштує ЄС від 1,78 євро до $18. Найдорожчими є Moderna ($18) та BioNTech/Pfizer (12 євро), далі йдуть CureVac (10 євро), Johnson & Johnson ($8,50), Sanofi/GSK (7,56 євро) та Oxford/AstraZeneca (1,78 євро).

Бельгія закупить 33 млн доз та витратить на це 279 млн євро.

Держсекретар після випадку заявила, що публікація таблиці була "помилкою комунікаційної команди". Вона також сказала, що випадкове розкриття цін "не ставить під загрозу" доступ Бельгії до вакцин.

На цей час Єврокомісія має підписані угоди з шістьма виробниками вакцини, двоє з яких вже подалися на затвердження регулятора, та напередодні завершила попередні перемовини із сьомим - компанією Novavax.

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Автор: УНІАН