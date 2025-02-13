Зокрема, це має стати частиною наступного санкційного пакету проти РФ, деталі щодо якого ще обговорюються.

В Європейській комісії планують запровадити нові обмежувальні заходи на імпорт викопного палива з Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Брюсселі заявила Паула Піньо, речниця голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Зокрема, її попросили оцінити санкції Євросоюзу, запроваджені проти російських енергоносіїв з огляду на заяву міністра оборони США Піта Гегсета про те, що Сполучені Штати зможуть посадити Росію за стіл переговорів за допомогою енергетичних санкцій.

"Ми працюємо, і насправді, ми запровадили санкції щодо російської енергетики з самого початку війни, як ви знаєте", - сказала Піньо.

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Речниця уточнила, що ці обмежувальні заходи також пов’язані з поступовим зменшенням залежності Євросоюзу від російського викопного палива.

"Я точно не знаю, що мають на увазі Сполучені Штати, коли міністр оборони говорив про санкції щодо енергетики. Я не думаю, що вони були чіткими щодо цього. Але ми, зі свого боку, з боку ЄС, маємо кілька пакетів. Ми зараз обговорюємо 16-й пакет, який також вплине на енергетику і який сприятиме поступовому припиненню нашого імпорту викопного палива з Росії", - наголосила Піньо.

Очікування нових санкцій проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет пояснив, як змусити Росію сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну проти України. На його думку, йдеться про потребу зниження цін на енергоносії та ефективніше застосування енергетичних санкцій проти РФ.

ЄС готує новий, 16-й пакет санкцій проти Росії. У ньому Європейська комісія має намір запропонувати заборону на імпорт російського первинного алюмінію. Новий санкційний пакет країни-члени Європейського Союзу сподіваються ухвалити у лютому – до третьої річниці повномасштабної війни РФ проти України.

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