Європа боїться погіршення ситуації - що США зануряться в ізоляціонізм.

Західні партнери України занепокоєні ситуацією в США, де через внутрішню політичну боротьбу вже було поставлено під сумнів військову допомогу Україні. В Європі побоюються, що США почнуть дрейфувати до ізоляціонізму та зосередженості на внутрішній політиці, пише Bloomberg.

За словами європейського високопосадовця, який побажав залишитися неназваним, ситуація з американською допомогою Україні викликає занепокоєння та потребує швидкого вирішення. За його словами, Путін та інші агресори можуть стати сміливішими через відсутність непохитної підтримки Заходу. Ще один топ-чиновник, якого видання називає "одним з лідерів ЄС", прогнозує подальше погіршення цієї ситуації із наближенням виборів у США.

"Більшість із нас, тих, хто підтримує Україну, це застало зненацька. Це могло викликати піднесення в тих країнах, які не підтримують Україну або бажають їй чогось іншого, окрім перемоги. Це, очевидно, можна виправити, але це свідчить про складність дискусії", – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в коментарі Bloomberg.

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Деякі союзники вказують на коментарі президента Джо Байдена, який доручив Конгресу швидко відновити фінансування програм підтримки України.

"Президент Байден фактично чітко дав зрозуміти, що це не змінює його погляду на безперервні дарування та фінансування. Але, звичайно, внутрішня політика впливає на це", — заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

Виступаючи в понеділок у Києві перед переговорами зі своїми колегами з ЄС, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його уряд працює з обома сторонами Конгресу США, щоб забезпечити продовження підтримки.

"Ми не вважаємо, що підтримка США була зруйнована, тому що Сполучені Штати розуміють, що поставлено на мапу в Україні. Питання в тому, чи те, що сталося, є інцидентом чи системою. Я думаю, що це був інцидент", — сказав він журналістам.

США призупинили виділення нової допомоги Україні

Як розповідав УНІАН, минулої суботи Конгрес США затвердив тимчасовий бюджет на півтора місяці, в якому взагалі не було передбачено фінансування нових пакетів допомоги Україні. Через загострення внутрішньополітичної боротьби на тлі майбутніх виборів президента США питання підтримки України стало предметом суперечок між ізоляціоністами та рештою законодавців.

Однак українські офіційні особи закликають не здіймати паніку через це. Як зазначають в МЗС, подібні бюджетні баталії, жертвою яких цього разу стала Україна, відбуваються в США щороку. Зараз Україна працює над тим, щоб американська допомога таки відновилася в повноцінному бюджеті.

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