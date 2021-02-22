В Ізраїлі й Палестині політики використовують щеплення від COVID-19 у своїх політичних кампаніях і конфліктах.

Вакцина від коронавірусу стала новим джерелом політичної влади. І це помітно в багатьох куточках світу. Приміром, те, як Ізраїль запустив свою економіку, провів обмін полоненими з Сирією й відправив партію щеплень в Сектор Газа, підкреслює, як ті, в кого є доступ до вакцин від COVID-19 здобувають владу в турбулентному регіоні.

Про це пише Washington Post, додаючи, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху опинився на вершині цього тренду, прив'язавши своє переобрання до надій на успіх кампанії з імунізації дорослого населення в країні. Водночас, він запропонував винагороди для тих, хто зробить щеплення, і покарання для тих, хто ні.

Читайте такожЛікар з Ізраїлю розповіла, як країні вдалося стати світовим лідером за темпами вакцинації від COVID-19 (відео)Ізраїль провів найшвидшу у світі кампанію вакцинації, зробивши хоча б один укол половині від 9,3 мільйонів людей в країні за менш ніж два місяці. В часи, коли у Європі й США на щеплення від COVID-19 доводиться довго чекати, в Ізраїлі їх достатньо. І вакцинуватися може фактично кожен охочий. Клініки навіть пропонували безкоштовну їжу й капучіно, щоб заохотити людей прийти й вакцинуватися.

Зусилля Нетаньяху, здається, нарешті приносять плоди. Масова вакцинація радикально скоротила кількість нових випадків зараження. Це дозволило уряду в неділю скасувати низку обмежень, відкрити знову магазини, торговельні центри й деякі школи після майже двох місяців жорсткого локдауну. У найближчі тижні всі школи й ресторани знову запрацюють. Якраз вчасно, тому що вибори в Ізраїлі пройдуть 23 березня.

Політолог з Єврейського університету Гідеон Рахат зауважує, що ситуація йде на користь Нетаньяху. Однак, не відомо, чи зможе вакцинація "перекрити" звинувачення в корупції й широку економічну шкоду від пандемії. За словами Рахата, все буде залежати від "порядку денного" Нетаньяху.

"Він буде говорити про вакцини весь час", - сказав політолог, додаючи, що опоненти ізраїльського прем'єр-міністра будуть наголошувати на його помилках за минулий рік.

Сотні тисяч людей втратили роботу й бізнес через низку локлаунів. При цьому поширене роздратування тим, що ультраортодоксальні релігійні групи могли не дотримуватися карантину. І ці групи - головні політичні союзники Нетаньяху. Багато хто критикує його за те, що він надто довго зволікав із закриттям аеропортів, дозволяючи більш заразним штамам поширюватися в країні.

Успіх Ізраїлю у вакцинації власного населення сильно контрастує зі становищем палестинців. І це викликало критику з боку чиновників ООН і правозахисних груп, які наголошують на нерівному доступі бідних і багатих країн до вакцин. Ці групи стверджують, що Ізраїль відповідальний за вакцинацію палестинців. У свою чергу, уряд країни говорить, що проміжні мирні угоди не накладають на Ізраїль таке завдання. Натомість, програма з вакцинації в країні охоплює власне арабське населення.

Читайте такожУ Тель-Авіві почали вакцинувати від COVID-19 іноземцівТим часом, голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас не може забезпечити вакцинами свій народ. До цього часу він отримав 2 тисячі доз від Ізраїлю для імунізації медиків на Західному Узбережжі, а також 10 тисяч доз від Росії.

Один з головних політичних суперників Аббаса в неділю домовився про постачання 20 тисяч доз російської вакцини Sputnik V з ОАЕ. Це зробив Мохаммед Дахлан, який в минулому був соратником Абасса, але був змушений тікати з країни після конфлікту з лідером Палестини. Вочевидь, за допомогою вакцин він намагається виставити Аббаса слабким якраз перед парламентськими виборами, які пройдуть в травні.

За словами автора з Гази Мустафи Ібрагіма, Дахлан підтримує низку лояльних до нього політиків на виборах в Палестині. Таким чином, постачання щеплень від COVID-19 посилює його позиції й політичну присутність.

Вакцинація від COVID-19 в Ізраїлі:

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Переклад: Лесь Димань