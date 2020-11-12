Зберігання препарату потребує надпотужних морозильних камер і особливої інфраструктури.

Транспортування вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech, може виявитись надскладною логістичною проблемою. Препарат слід зберігати за ультранизьких температур.

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Як пише «BBC Україна», вакцину слід зберігати при температурі щонайменше -70°C, а виймати її з цього холодного середовища можна не більше чотирьох разів. Середні домашні морозильні камери не можуть забезпечити достатньо низької температури.

Британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок вже назвав транспортування препарату "гігантською логістичною операцією". Більшість інших вакцин не потребують таких низьких температур зберігання, тому масштабної інфраструктури для зберігання і транспортування великої кількості доз нової вакцини наразі немає.

У короткостроковій перспективі Pfizer планує розповсюджувати вакцину з власних центрів компанії у США, Німеччині та Бельгії. Її перевозитимуть наземним та повітряним транспортом, доки, зрештою, вона не опиниться на місці призначення.

В Pfizer навіть розробили спеціальну транспортну коробку розміром з валізу, з сухим льодом та GPS-трекерами. Якщо коробку не відкривати, вона може зберігати до 5 тис. доз вакцини при правильній температурі протягом 10 днів. Бокси можна буде використовувати повторно.

Зазначається, що коробка навряд буде дешевою. Виробники кажуть, що стандартна охолоджена транспортувальна коробка, яка підтримує температуру до -8°С (не до -80°С) протягом п'яти днів і досить велика, щоб вмістити 1 200 вакцин, коштує близько 6,6 тис. доларів за одиницю.

Як стверджують у Pfizer, після розморожування вакцина може зберігати свої властивості ще п'ять днів, однак цього замало.

Велика Британія вже веде масштабну підготовку до централізованого зберігання та розподілу вакцини по всій країні. Однак подробиці в Агентстві громадського здоров'я Англії не повідомляють.

Наголошується, що екстремально холодне зберігання – не буденне явище, і навряд чи воно буде доступним звичайному сімейному лікарю.

В розвинутих країнах на кшталт Великої Британії та США логістика нової вакцини стане непростим завданням. Однак ситуація в в країнах, що розвиваються, ще більш тривожна. Так, в Буркіна-Фасо (Центральна Африка) вже зараз не вистачає близько 1000 медичних холодильників.

"Європа та Північна Америка мають потужну інфраструктуру "холодних ланцюгів". Якщо ви їдете в Африку та деякі райони Азії, це дуже проблематично", - зазначив Майкл Бурлакіс, професор з логістики, закупівель та постачання в Кренфілдській школі менеджменту.

"Що позитивно, я добре знаю, що план є, компанії почали планувати ланцюжки постачання, налагоджуючи співпрацю та обмін інформацією між собою", - каже він.

"У ланцюгу постачання ми звикли очікувати несподіваного. Але мушу сказати, що в цьому випадку масштаби, складність і потужність безпрецедентні", - підсумував експерт.

Вакцина Pfizer - що відомо

Продукт американської компанії Pfizer і німецької BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату. У випробуваннях ІІІ фази взяли участь понад 43 тисячі осіб. Люди різного етнічного походження виявилися однаково захищеними, кажуть в компанії.

Висновки засновані на проміжному аналізі, проведеному після того, як 94 учасники захворіли на COVID-19. Випробування триватиме доти, поки не буде підтверджено 164 випадки. Рівень потенціалу вакцини може змінитися, але на цю мить 90% інфекцій були попереджені.

Pfizer каже, що серйозних побічних ефектів немає. Якщо ключові показники будуть безпечні за тиждень, у світу може з'явитися інструмент для боротьби з пандемією.

Єврокомісія вже домовилася підписати з розробниками угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

В компанії BioNTech повідомили, що ціна для США за перші 100 мільйонів доз становила 19,5 доларів за одну дозу. Вартість вакцини буде різною для різних регіонів світу.

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Автор: Дмитро Захаров