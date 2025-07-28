Вона використала свій виступ для виправдання війни.

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації Валентина Матвієнко, яка перебуває під європейськими та американськими санкціями, виступила на Всесвітній конференції спікерів парламентів у Швейцарії.

Матвієнко виправдовувала напад Росії на Україну, заявляючи, що Москва "була змушена втрутитися, щоб зупинити кровопролиття на Донбасі". Також вона закликала "казати правду і керуватися фактами, а не вигаданими історіями".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на цей виступ у мікроблозі X. Він назвав присутність Матвієнко у Женеві ганебним, оскільки її місце не на міжнародних конференціях, а на лаві підсудних:

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"Геноцидна Матвієнко несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі наступні звірства після публічного схвалення використання російських збройних сил на території України. Ми закликаємо всіх учасників, які мають хоча б якусь самоповагу, уникати потиску її руки, яка залита українською кров’ю".

Тихий зазначив, що українська сторона працюватиме над поїздкою, на яку Матвієнко справді заслуговує - до Гааги, де має почати роботу Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

За що ввели санкції проти Матвієнко

Російська політикиня українського походження з 2011 року обіймає посаду голови Ради Федерації. Вона народилася у місті Шепетівка на Хмельниччині. Матвієнко є давньою союзницею кремлівського правителя Путіна та послідовно підтримувала його внутрішню й зовнішню політику.

Санкції проти неї були вперше запроваджені у 2014 році після анексії Криму. Її включили до санкційних списків Сполучених Штатів Америки та іншних країн.

Саме Матвієнко, як голова Ради Федерації, організувала голосування, що надало Путіну дозвіл на введення російських військ на територію України.

Після початку повномасштабного вторгнення вона продовжила відігравати активну роль у легітимізації дії загарбників. Через це до неї були застосовані додаткові санкції. Вона також поширює антиукраїнську пропаганду та публічно підтримує війну.

У травні 2024 року Служба безпеки України повідомила про підозру Валентині Матвієнко у зазіханні на територіальну цілісність країни, пособництві в агресії та виправданні збройного нападу Росії.

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