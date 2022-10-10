СБУ оголошено в розшук представників путінського режиму.

Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови Ради безпеки Російської Федерації і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва оголошено в розшук.

При цьому в СБУ зазначають, що це сталося ще у березні 2022 року, тобто на початку повномасштабної агресії РФ проти України.

"Він, як і більшість членів Радбезу РФ, є підозрюваним у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", - зазначають в СБУ. При цьому нагадують, що такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно.

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Також, за даними СБУ, оголошено в розшук представників путінського режиму, зокрема, спікера Державної думи Росії В'ячеслава Володіна, міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева, голову Ради федерації Федеральних зборів Росії Валентину Матвієнко, керівника Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, міністра оборони Росії Сергія Шойгу, директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова, директора Національної гвардії Росії Віктора Золотова, секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева.

"Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності", - наголошують в СБУ.

Санкції проти представників путінського режиму

9 червня президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Згідно з цим указом, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 червня 2022 року про застосування санкцій.

Зокрема, санкції проти Путіна застосовано безстроково.

Також санкції запроваджено проти прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, його першого заступника Андрія Бєлоусова, заступника голови уряду РФ – керівника апарату уряду Російської Федерації Дмитра Григоренка, заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна, заступника голови уряду РФ Дмитра Чернишенка, заступника голови уряду РФ Юрія Борисова, заступниці голови уряду РФ Вікторії Абрамченко, заступниці голови уряду РФ Тетяни Голікової та заступника голови уряду РФ – повноважного представника президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєва.

Крім того, санкції застосовано проти міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева, міністра оборони РФ Сергія Шойгу, глави МЗС Сергія Лаврова, міністра фінансів Антона Сілуанова, заступника голови уряду РФ Олександра Новака, міністра промисловості і торгівлі Дениса Мантурова та секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

Усього у списку 35 осіб.