Для терориста це могла бути перша поїздка до міста-фортеці під час повномасштабного вторгнення.

Голова окупаційної адміністрації так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що він приїхав у Бахмут.

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео де, як заявив терорист, позаду нього кадри зруйнованого міста. Однак Бахмут він називав на російський лад.

"Ну що, шановні друзі, ось він, наш Артемівськ. Звільняється "вагнерами". Противник не шкодує ні місто, ні своїх... Ну... Гонять у м'ясорубку... Ну а наші підрозділи продовжують звільняти російські землі", - сказав Пушилін.

Відео дня

Наприкінці "промови" терориста було чутно вибухи. Також Пушилін пообіцяв пізніше надати більше інформації щодо своєї поїздки.

Бахмут: що варто знати

Американське видання CNN 3 квітня повідомило, що росіяни підірвали міст поблизу населеного пункту Хромове. Речник Східного угрупування сил ЗСУ Сергій Череватий заявив, що не зважаючи на це логістика Бахмута з тилом все ще працює.

Генштаб зранку 10 квітня повідомив про велику інтенсивність наступів окупантів відразу на чотирьох напрямках, у тому числі і Бахмутському. За минулу добу було відбито майже шість десятків атак загарбників.

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли до тактики, яку застосовували у Сирії. Загарбники намагаються знищити Бахмут усіма можливими способами.

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