Поліцейський Дерек Шовін звинувачується у вбивстві затриманого ним темношкірого Джорджа Флойда під час арешту.

Вперше за всю історію штата Міннесота процес над підозрюваним у вбивстві Джорджа Флойда транслюють наживо на всю країну і світ.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Поліцейський Дерек Шовін звинувачується у вбивстві затриманого ним темношкірого Джорджа Флойда під час арешту.

Смерть Джорджа Флойда і протести в США

Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, у ході захоплення тиснув коліном на його шию та ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовін заарештований, йому висунули звинувачення у вбивстві.

Учасники протестів проти расової несправедливості і поліцейського насильства в американському місті Портленді осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.

У червні Американський музей природної історії в Нью-Йорку вирішив демонтувати пам'ятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, який зображений поруч з вихідцем з Африки і корінним американцем. Дональд Трамп закликав музей не зносити пам'ятник.

У Портленді в липні поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом.

У Сіетлі поліція затримала понад 40 протестувальників в ході масових заворушень. У сутичках з натовпом постраждав 21 офіцер поліції.

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Автор: Олег Давигора