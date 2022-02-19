Моравецький попередив, що Росія не виконає взяті на себе зобов'язання по так званій "буферній зоні".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що держави Заходу помиляються в розрахунках щодо Росії.

Про це він заявив під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції безпеки, повідомляє Європейська правда.

Моравецький закликав колег з інших країн Євросоюзу і НАТО не розглядати ідею про створення так званої "буферної зони", що включає Україну, оскільки Росія не виконає зобов'язання, яких від неї очікують.

Як відомо, ідея подібної "буферної зони" - одна з вимог Путіна, поряд з демілітаризацією східних членів НАТО. Прем'єр Польщі назвав її "ідеєю про те, щоб встановити буферну зону між РФ і НАТО і зробити держави Східної Європи державами другого класу і знизити присутність США".

"Наївно вважати, що виконання частини вимог Росії призведе до мирного співіснування, мирного співіснування з Росією. Я знаю, що люди на Заході думають саме так. Але ви просто не знаєте Росію. Вони прагнуть тільки до своєї односторонньої переваги", - заявив польський прем'єр.

Моравецький також заявив, що Путін не хоче дозволити Україні стати успішною, і це визначає його дії.

"Успіх демократичної України буде занадто заразний для Росії. Це причина, чому Зеленський і Україна під таким тиском", - заявив він.

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