Рішення про передачу військового майна було прийняте в результаті проведеного аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польської армії.

Рада міністрів Республіки Польща прийняла постанову про безоплатну передачу Збройним силам України компонентів військового майна із засобів польських Збройних сил.

Про це повідомила прес-служба польського уряду.

"Польща залишається солідарною з Україною перед обличчям загрози з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, безкоштовно надавши військову техніку. Це чергове рішення Ради міністрів про передачу техніки Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Польща безкоштовно надасть Україні додаткову військову техніку.

"Рішення про передачу військового майна було прийнято в результаті проведеного аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польських збройних сил і підтримки необхідного рівня резервів нашої армії. Це означає, що передача техніки східному сусідові не знизить боєготовність польських військових частин", - йдеться в повідомленні.

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Транспортування військової техніки в Україну підготує інспекція забезпечення ЗС.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого голова уряду Польщі Матеуш Моравецький на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві заявив, що Польща готова надати Україні кілька десятків тисяч снарядів, артилерійські боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси, дрони та озброєння іншого виду. Але про те, коли конкретно це відбудеться, він не повідомив.

Пізніше Моравецький додав, що першу партію оборонного озброєння з Польщі Україна отримає вже цього тижня.

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