Рада міністрів Республіки Польща прийняла постанову про безоплатну передачу Збройним силам України компонентів військового майна із засобів польських Збройних сил.
Про це повідомила прес-служба польського уряду.
"Польща залишається солідарною з Україною перед обличчям загрози з боку Росії. Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, безкоштовно надавши військову техніку. Це чергове рішення Ради міністрів про передачу техніки Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Польща безкоштовно надасть Україні додаткову військову техніку.
"Рішення про передачу військового майна було прийнято в результаті проведеного аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польських збройних сил і підтримки необхідного рівня резервів нашої армії. Це означає, що передача техніки східному сусідові не знизить боєготовність польських військових частин", - йдеться в повідомленні.
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Транспортування військової техніки в Україну підготує інспекція забезпечення ЗС.
Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Як повідомляв УНІАН, 1 лютого голова уряду Польщі Матеуш Моравецький на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві заявив, що Польща готова надати Україні кілька десятків тисяч снарядів, артилерійські боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси, дрони та озброєння іншого виду. Але про те, коли конкретно це відбудеться, він не повідомив.
Пізніше Моравецький додав, що першу партію оборонного озброєння з Польщі Україна отримає вже цього тижня.