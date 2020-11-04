У Пенсильванії необхідно порахувати понад мільйон бюлетенів, надісланих поштою.

У ключових штатах США триває підрахунок голосів на виборах президента.

Як повідомляє телеканал CNN, увага наразі зосереджена на штатах Середнього Заходу.

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Мільйони голосів ще не пораховано у Пенсильванії, Вісконсіні та Мічигані. Виборці проголосували ще до дня виборів поштою, але їхні голоси ще не порахували.

У Пенсильванії порахували лише 39% бюлетенів, надісланих поштою.

Також підрахунок триває в Арізоні і Джорджії. Кандидат від Демократичної партії Джо Байден добився значного успіху в Арізоні, адже на попередніх президентських виборах, у 2016 році, в цьому штаті переміг кандидат від республіканців Дональд Трамп.

У Джорджії підрахунок призупинився в окрузі Фултон, до якого відноситься місто Атланта та його передмістя. Водночас посадовці обіцяють відновити підбиття підсумків.

Наразі Байден зберігає лідерство. Він отримує 220 голосів від колегії виборців, тоді як Трамп - 213. Водночас для перемоги необхідно набрати не менше 270 голосів.

Байден, виступаючи перед журналістами, закликав "не втрачати віру". "Ми збираємося виграти", - наголосив Байден.

Губернатор Пенсильванії Том Вулф у Twitter повідомив, що у цьому штаті все ще необхідно порахувати понад мільйон бюлетенів, надісланих поштою. "Я пообіцяв пенсильванцям, що ми порахуємо кожен голос, і ми це збираємося зробити", - наголосив він.

Як обирають президента США

Президентські вибори в США проводяться у два етапи. На першому етапі жителі країни в результаті всенародного голосування голосують за виборців, які на другому етапі обирають президента країни. Виборщики - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Громадяни заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборщик.

У кожному штаті різна кількість виборщиків. Наприклад, у великому штаті Каліфорнія їх 55, а в маленьких штатах їх по 7. Тому для кандидатів у президенти дуже важливо, щоб їх підтримували у великих штатах.

За 41 день після всенародного голосування виборщики заповнюють бюлетені, вибираючи президента і віце-президента. На початку січня після підрахунку голосів виборщиків буде відомо ім'я нового президента.

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Автор: Віталій Саєнко