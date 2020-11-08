На вулицях Нью-Йорку і Вашингтона панує святковий настрій.

Перемога Джо Байдена на виборах означає, що Трамп стане першим з часів Джорджа Буша-старшого президентом, який затримався у Білому домі лише на один термін.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

У Нью-Йорку на Таймс-сквер в той момент, коли на інформаційних табло з'явилися новини, що Джо Байден обраний 46-м президентом США, люди вийшли на проїзну частину і почали вітати одне одного, цілуватися, обійматися, сигналили машини. Натовп скандує "Трамп, іди, ти звільнений!". Атмосфера, як на Новий рік.

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Самого Джо Байдена ця новина застала в рідному місті Уілмінгтон, де він був зі своєю родиною. Як пише американська преса, вже кілька днів Байдена охороняють як потенційно обраного президента.

Під Білим домом зібралися тисячі людей, які буквально за годину з'їхалися з усіх околиць. Вони також обіймаються, цілуються, фотографуються, кричать, святкують перемогу кандидата від демократів Джо Байдена. Там теж панує святковий настрій.

Перемога Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп наголосив, що рішення про перемогу на виборах ухвалюється після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

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Автор: Олег Давигора