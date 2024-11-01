Дональд Трамп відповів на низку звинувачень і зробив кілька висловлювань про інших політичних персон.

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп дав інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону і спростував заяву, що нібито він є "другом Росії".

"Вони люблять говорити, що я друг Росії, що я працював на Росію, що я російський шпигун. Ці люди хворі", - зазначив Трамп під час трансляції на Youtube. Крім того, він заявив, що саме він "заблокував будівництво "найбільшого у світі" газопроводу "Північний потік-2".

"Я знищив його. Ніхто не міг цього зробити, крім мене", - додав Трамп.

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В інтерв'ю кандидат у президенти також заявив, що хоче призначити мільярдера Ілона Маска та екскандидата в президенти Роберта Кеннеді-молодшого на впливові посади, якщо його переоберуть. А нібито його зв'язок із Росією він вважає операцією Демократичної партії, яку було розпочато, щоб дати можливість перемогти Гілларі Клінтон у 2016 році.

Трамп не залишив поза увагою і персони президента США Джо Байдена та кандидата від демократів Камали Гарріс. Він заявив, що Байден "не в собі вже давно".

"Байден не в собі вже давно, а Камала тупа як пробка. Ці люди вороги народу", - зазначив він.

Інші новини про Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, чому Трамп невинний у "зраді" США щодо України. Повідомляється, що кроки колишніх і поточного президентів виявилися недостатніми щодо України, проте саме Трамп зробив кілька серйозних кроків.

Крім того, деякі чиновники з ЄС чекають перемоги Трампа на виборах. Деякі його рішення можуть справити справжній шоковий ефект, який, як вважається, і має допомогти Європі.

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