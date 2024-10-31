Розмову заплановано вже на сьогодні.

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дасть інтерв'ю скандально відомому американському телеведучому Такеру Карлсону.

Журналіст анонсував зустріч з Трампом у мікроблозі X. На четвер, 31 жовтня, у Такера запланований виступ у місті Глендейл, штат Каліфорнія. Він поспілкується з політиком в рамках свого "Live Tour":

"Це буде наш найбільший концерт наживо. Сподіваюсь побачити вас там".

Інтерв'ю Карлсона та Путіна

Нагадаємо, на початку року кремлівський правитель Путін дав велике інтерв'ю Такеру Карлсону. Він протягом двох годин виправдовував вторгнення в Україну та розповідав, що Захід "обдурив" Росію.

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Під час цієї розмови він виправдовув Адольфа Гітлера, заявивши, що Польща змусила Німеччину напасти на неї. Тоді у Варшаві відповіли, що вже звикли до "параноїдальних виправдань" повномасштабного нападу на Україну.

Сам Такер пізніше розповів про враження від інтерв'ю журналісту Лексу Фрідману. Він назвав заяви Росії про намір денацифікувати Україну "найтупішою річчю", яку він коли-небудь чув. Також журналіст вважає "дитячим" вчинком те, що Москва називає українців нацистами.

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