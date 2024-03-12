Президентські вибори у США мають відбутися у листопаді цього року.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що переможцю президентських виборів у Сполучених Штатах Америки в будь-якому разі доведеться зважати на думку американців в питанні України.

Так він відповів на питання журналістів про те, чи боїться він повернення Дональда Трампа в Білий дім так само, як європейські партнери. Президент висловився з цього приводу в інтерв'ю французьким Le Monde та BFMTV.

"Якщо американське суспільство не змінить свого ставлення до України, до наших спільних цінностей, до Путіна як ворога демократії номер один, то незалежно від того, хто буде президентом - Байден чи Трамп - він буде зважати на громадську думку", - сказав Зеленський.

Що Трамп каже про Україну та війну з Росією

Як відомо, влітку 2022 року колишній американський президент заявив, що Путін не хотів починати війну проти України, однак тепер отримає всю країну, "раз вже почав".

Крім того, Трамп вважає, що українцям слід було відмовитися від окупованого Росією Криму та вступу до Північноатлантичного Альянсу.

Вже пізніше він заявляв, що має "мирний" план для закінчення війни в Україні - Трамп пообіцяв закінчити її за 24 години в разі перемоги на виборах цього року.

Угорський прем'єр Віктор Орбан після зустрічі з Трампом сказав, що той "не дасть жодної копійки" Україні і війна закінчиться.

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