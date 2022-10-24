55 депутатів публічно заявили про свою підтримку Бориса Джонсона, який вибув з гонки.

Наразі найбільша підтримка членів парламенту Великобританії у Ріші Сунака.

Про це повідомляє ВВС.

В повідомленні сказано, що наразі 178 із 357 депутатів оприлюднили свою підтримку: Ріші Сунак - 153 депутатів, Пенні Мордаунт - 25 депутати. Вони є двома кандидатами, які підтвердили, що балотуються.

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При цьому зазначається, що йдеться лише про депутатів, які офіційно повідомили BBC, кого вони підтримують, або депутатів, які публічно заявили про свою підтримку.

Кандидатам потрібна підтримка щонайменше 100 депутатів-торі.

Ще 55 депутатів публічно заявили про свою підтримку Бориса Джонсона, який вибув з гонки.

Боротьба за пост прем'єра Британії

Раніше ВВС повідомляла, що Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост лідера консерваторів і прем'єра Британії. Екс-прем'єр вважає, що зміг би перемогти, але це було б неправильно.

"Ви не можете ефективно управляти, якщо у вас немає єдиної партії в парламенті. І хоча я зв'язався з Ріші (Сунаком) і Пенні (Мордаунт) - тому що я сподівався, що ми зможемо об'єднатися в національних інтересах - ми, на жаль, не змогли знайти спосіб зробити це", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку.

За крісло прем’єра боролися екс-міністр фінансів Ріші Сунак та міністр закордонних справ Елізабет Трасс.

6 вересня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії. Вже 20 жовтня вона подала у відставку.

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