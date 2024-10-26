Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про перемогу опозиційних сил на парламентських виборах. Свою заяву вона зробила після публікації результатів екзитполів.
Зурабішвілі у соцмережі Х написала, що об’єднана опозиція "перемагає з 52% попри спроби сфальсифікувати вибори і без голосів від діаспори".
"Грузія показала демократію, європейськість і зрілість… Я пишаюся і впевнена у нашому європейському майбутньому", – заявила Зурабішвілі.
Тим часом, Центрвиборчком визнав парламентські вибори такими, що відбулися, і озвучив попередні результати голосування. Лідирує партія влади.
Так, за результатами опрацювання 70,9% бюлетенів партії набирають:
- правляча "Грузинська мрія" - 52,9% голосів;
- "Коаліція змін" - 11,2%;
- "Єдність - національний рух" - 9,8%;
- "Сильна Грузія" - 9%;
- "Гахарія - За Грузію" - 8,2%.
Таким чином, тільки чотири опозиційні партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до парламенту країни.
Парламентські вибори в Грузії
Сьогодні в Грузії пройшли парламентські вибри. Були зафіксовані випадки масового вкидання бюлетенів і сутички навиборчих дільницях і біля них.
Після закриття дільниць влада й опозиція оголосили дані своїх екзитполів, за якими кожен із них визнав себе переможцем.