Зурабішвілі висловила впевненість у європейському майбутньому своєї країни.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про перемогу опозиційних сил на парламентських виборах. Свою заяву вона зробила після публікації результатів екзитполів.

Зурабішвілі у соцмережі Х написала, що об’єднана опозиція "перемагає з 52% попри спроби сфальсифікувати вибори і без голосів від діаспори".

"Грузія показала демократію, європейськість і зрілість… Я пишаюся і впевнена у нашому європейському майбутньому", – заявила Зурабішвілі.

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Тим часом, Центрвиборчком визнав парламентські вибори такими, що відбулися, і озвучив попередні результати голосування. Лідирує партія влади.

Так, за результатами опрацювання 70,9% бюлетенів партії набирають:

правляча "Грузинська мрія" - 52,9% голосів;

"Коаліція змін" - 11,2%;

"Єдність - національний рух" - 9,8%;

"Сильна Грузія" - 9%;

"Гахарія - За Грузію" - 8,2%.

Таким чином, тільки чотири опозиційні партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять до парламенту країни.

Парламентські вибори в Грузії

Сьогодні в Грузії пройшли парламентські вибри. Були зафіксовані випадки масового вкидання бюлетенів і сутички навиборчих дільницях і біля них.

Після закриття дільниць влада й опозиція оголосили дані своїх екзитполів, за якими кожен із них визнав себе переможцем.

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