У партії влади впевнені, що опозиція не зможе влаштувати "переворот або революцію".

Опозиційні партії Грузії не визнають результати парламентських виборів, на яких попередньо перемагає правляча партія. Про це повідомляє портал "Новости Грузия".

Хоча остаточні результати голосування ще не було оголошено, попередні дані, опубліковані грузинським Центрвиборчкомом, обіцяють перемогу правлячій "Грузинській мрії". В опозиції з цим не згодні.

"Це вкрадені вибори, це узурпація влади і конституційний переворот у Грузії. Цьому не бувати. Це не Росія, це не Венесуела - це Грузія", - заявив лідер "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія, чия партія попередньо набирає близько 11,2% голосів.

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Тіна Бокучава, голова партії "Національний рух" із коаліції "Єдність" (попередньо 9,8% голосів), звинуватила владу в тому, що вона вкрала в грузинського народу перемогу і європейське майбутнє.

"Ми не визнаємо і не збираємося визнавати результати цих вкрадених виборів", - заявила вона.

Опозиційні партії обіцяють оголосити про плани своїх подальших дій пізніше - після консультацій.

Тим часом влада запевняє, що опозиція не зможе нічого зробити з цією ситуацією.

"У опозиції немає можливостей влаштувати в країні переворот або революцію. Коли ти влаштовуєш переворот, повинен користуватися підтримкою суспільства і народу. Сьогодні опозицію, це радикальне угруповання переможено", - сказав генсек партії "Грузинська мрія" (попередньо 53% голосів), мер Тбілісі Каха Каладзе.

Крім того, не визнають попередні дані Центрвиборчкому з парламентських виборів і неурядові організації.

"Вибори не були чесними. У передвиборчий період ми бачили, що державні інститути діяли на користь правлячої партії, не реагували на конкретні порушення, те ж саме тривало і в день виборів. (...) Результати, опубліковані Центральною виборчою комісією, не відображають волю громадян Грузії. На виборах було багато проблем, і ці результати однозначно нелегітимні", - заявила виконавча директорка Transparency International Georgia Ека Гігаурі.

Парламентські вибори в Грузії

Як писав УНІАН, сьогодні в Грузії відбулося голосування в рамках виборів до парламенту. Грузинські ЗМІ повідомляли про вкидання бюлетенів і бійки на дільницях, хоча масштаб цих порушень поки не зрозумілий.

Після закриття дільниць партія влади оголосила про свою перемогу, посилаючись на дані свого екзит-полу. Але опозиція з цим не погодилася і послалася на альтернативні екзитполи з іншими результатами.

Пізніше грузинська ЦВК опублікувала попередні дані за підсумками опрацювання 70% протоколів. За ними правляча партія отримує 53% голосів.

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