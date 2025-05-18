Згідно з даними екзит-полу, лідером став мер Варшави.

До другого туру президентських виборів у Польщі виходять мер Варшави Рафал Тшасковський і голова Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. Про це повідомляє РАР із посиланням на екзит-пол Ipsos.

Зазначається, що Тшасковський набрав 30,8% голосів, а Навроцький - 29,1%. Наступні місця, згідно з екзит-полом, посіли Гжегож Браун (6,2%), Адріан Зандберг (5,2%) і Шимон Головня (4,8%).

Тшасковського висунула партія влади "Громадянська коаліція". Навроцького підтримує правоконсервативна партія "Право і справедливість".

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У виданні нагадали, що перший тур президентських виборів у Польщі відбувся сьогодні, 18 травня. До нього допустили 13 кандидатів.

Загалом право голосу в Польщі мають близько 29 мільйонів виборців, додали журналісти. Другий тур виборів має відбутися 1 червня.

РФ втручається у президентські вибори в Польщі - що відомо

Раніше міністр у справах цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що його країна зіткнулася з безпрецедентною спробою втручання Росії в президентські вибори. Він зазначив, що роль Польщі як центру допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російських диверсій, кібератак і дезінформації.

Гавковський уточнив, що атак зазнали підприємства водопостачання та каналізації, теплоелектростанції та органи державного управління Польщі.

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