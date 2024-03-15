Росіяни заливають урни з бюлетенями зеленкою.

У Росії проходять так звані президентські вибори, водночас деякі громадяни висловлюють ставлення до того, що відбувається, у вкрай активний спосіб. Так, по всій території РФ повідомляють про випадки псування бюлетенів і підпали кабінок і виборчих дільниць.

Так, повідомляється про кілька випадків псування бюлетенів, коли люди виливали в урни зеленку або чорнило. Так, у Сімферополі дівчина залила урну з виборчими бюлетенями зеленкою. Вона пронесла зеленку в пакеті з-під соку. Свої дії вона знімала на телефон. При цьому співробітник поліції не став їй заважати, а спокійно спостерігав, поки вона доллє зеленку до кінця, і лише потім вивів її.

Напередодні в Москві дівчина залила зеленкою урну з виборчими бюлетенями, вигукуючи проукраїнські гасла. Повідомляється, що дівчину затримали, на неї порушили справу.

Схожий випадок стався сьогодні і в місті Борисоглібськ Воронезької області. Там жінка прийшла на дільницю в Південно-Східному мікрорайоні і під час голосування вилила зеленку в урну з бюлетенями.

Крім того, росіяни масово палять кабінки для голосування і виборчі дільниці.

Так, у Москві жінка підпалила кабінку для голосування. Також повідомляється про ще один випадок підпалу в Москві - у Митищах кабінку для голосування намагалася підпалити літня жінка за допомогою бензину.

А в Санкт-Петербурзі у виборчу дільницю кинули коктейль Молотова. Як повідомляють росЗМІ, попередньо - це студентка педуніверситету імені Герцена родом із Далекого Сходу. На дівчину можливо буде порушено кримінальну справу про теракт.

Як заявила глава російської ЦВК Елла Памфілова, "пояснення затриманих через псування урн показують, що це "не звичайне хуліганство, а з елементами тероризму", і його слід веде за кордон".

За її словами, за подібні порушення загрожує до п'яти років колонії.

Вибори в Росії - що відомо

У Росії сьогодні, 15 березня, почалися президентські "вибори". За словами російського правозахисника Станіслава Андрейчука, вже в перший день голосування було виявлено багато порушень.

У Центрі національного опору розповіли, що російська влада залучає на "виборчі дільниці" на окупованих територіях України мігрантів із Центральної Азії, щоб завищити показник явки на голосуванні.

Також у соцмережах повідомляють, що російські "агітатори" під час голосування на так званих президентських виборах приходять до домівок мешканців окупованих населених пунктів України разом із військовими та змушують їх голосувати за Володимира Путіна.

Водночас система онлайн-голосування на так званих "виборах" президента в Росії не працює. За даними українських ЗМІ, кібератаку організувало ГУР МО України.

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