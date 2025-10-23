Примітно, що Конституція США це забороняє.

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп буде президентом у 2028 році. Це буде його третій президентський термін.

Таку заяву зробив ведучий подкасту War Room, колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон. В інтерв'ю проєкту Insider від видання The Economist він сказав, що люди повинні з цим змиритися.

Заковика в тому, що в Конституції США є 22 поправка, яка прямо забороняє обиратися на пост президента більш ніж двічі. Але Беннон каже, що шляхи є.

"Є багато різних альтернатив. У відповідний час, ми розповімо, який план. 2016 року в нас були вищі шанси, ніж 2024 року, і вищі шанси, ніж 2028 року", – пояснив він.

Колишній стратег Білого дому переконаний, що 2028 року Трамп буде президентом США. Він вважає, що цього потребує сама країна.

"Трамп є провідником божественного провидіння, він є інструментом. Він дуже недосконалий. Він не є церковною людиною, не особливо релігійний, але він є інструментом божественної волі", – вважає Беннон.

Водночас він підкреслив, що є лише один спосіб, як Трамп може стати президентом США втретє – з волі американського народу.

Що говорить американський закон

Конституція Сполучених Штатів Америки прямо забороняє будь-кому обиратися на посаду президента більше ніж двічі, тобто в загальній сукупності – не більше восьми років.

Однак у ЗМІ не раз писали, що Трамп шукає лазівки, які допомогли б йому обійти 22 поправку.

Примітно, що в історії таки був один випадок, коли одна й та сама людина залишалася на посаді президента США довше. Йдеться про Франкліна Делано Рузвельта. Через ситуацію, що склалася в період Другої світової війни, він висунув свою кандидатуру на третій термін, і був обраний.

Ба більше, його навіть обрали на четвертий термін, однак Рузвельт помер через кілька місяців.

