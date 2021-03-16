У звіті, який буде опублікований найближчим часом, йдеться про те, що Москва умисне поширювала дезінформацію, щоб змінити хід голосування.

У США найближчим часом буде опублікований звіт розвідки країни, в якому йдеться про те, як Росія й Іран намагалися вплинути на американські президентські вибори. Зокрема, вони поширювали з цією метою дезінформацію.

Читайте такожNewsweek: У США дивляться на вирок Саркозі як на приклад для ТрампаПро це пише Reuters з посиланням на джерела, поінформовані про зміст звіту розвідки США. Також в документі йдеться про відсутність жодних доказів про те, що голоси якось були змінені за допомогою технічних засобів. Хоча екс-президент Дональд Трамп і його союзники поширюють теорії змови про це.

Також розвідка США виявила інші спроби вплинути на американських виборців за допомогою дезінформації. Це, зокрема, робили Куба, Венесуела і бойова група "Хезболла". Однак, проникнення в деякі локальні урядові системи не вплинули на результат президентських виборів.

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Переклад: Лесь Димань