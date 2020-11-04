США обирають президента.

Президент США Дональд Трамп примудрився поагітувати за себе в день голосування на виборах в країні.

На своїй сторінці в Twitter він натякнув, чому голос необхідно віддати саме за нього.

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"Виходь і голосуй! Під моїм керівництвом наша економіка зростає найшвидшими темпами, ніж будь-коли - 33,1%. Наступний рік буде великим економічним роком в американській історії!",- написав Трамп.

Пізніше він опублікував курйозний ролик зі своєю участю.

Вибори в США 2020: що відомо

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

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Автор: Юрій Годован