Трам натякнув, за кого потрібно голосувати / фото REUTERS
Президент США Дональд Трамп примудрився поагітувати за себе в день голосування на виборах в країні.
На своїй сторінці в Twitter він натякнув, чому голос необхідно віддати саме за нього.
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"Виходь і голосуй! Під моїм керівництвом наша економіка зростає найшвидшими темпами, ніж будь-коли - 33,1%. Наступний рік буде великим економічним роком в американській історії!",- написав Трамп.
Пізніше він опублікував курйозний ролик зі своєю участю.
VOTE! VOTE! VOTE!pic.twitter.com/85ySh1KYkh— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020
Вибори в США 2020: що відомо
- Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віце-президент США Джо Байден.
- 29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.
- У розпал передвиборної кампанії Трамп захворів на коронавірус, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
- В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.
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