За словами Кірбі, єдині люди, які повинні визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів, - це американський народ.

Радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі закликав президента Росії Володимира Путіна не коментувати американські вибори і не втручатися в них.

Як повідомляє "Голос Америки", він відреагував про слова російського лідера, що він нібито підтримує на виборах президента США кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

"Путін повинен перестати говорити про наші вибори. Крапка. Він не повинен нікому надавати перевагу - тому чи іншому", - сказав він.

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За словами Кірбі, єдині люди, які повинні визначати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів, - це американський народ.

"Тож ми були б дуже вдячні, якби пан Путін "А" - припинив говорити про наші вибори, і "Б" - припинив у них втручатися", - додав радник.

Заяви Путіна "про підтримку" Гарріс

Сьогодні Путін заявив, що Росія на виборах у США нібито підтримуватиме Камалу Гарріс.

"Нашим фаворитом, якщо можна сказати, був пан Байден. Його зняли з перегонів, але він рекомендував підтримати пані Харріс. І ми так зробимо, її підтримуватимемо", - повідомив Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму.

Також він сказав, що Трамп на посаді президента США "ввів стільки санкцій щодо Росії, скільки жоден президент раніше не вводив", а Гарріс "заразливо сміється" і, можливо, не вводитиме обмеження.

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