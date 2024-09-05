Диктатор сподівається, що Гарріс буде більш лояльною до Росії, ніж Дональд Трамп.

Російський диктатор Володимир Путін видав кілька компліментарних реплік щодо кандидатки у президенти США від демократів Камали Гарріс.

Під час виступу на "Росконгресі" російський правитель раптом нагадав, що чинний президент Джо Байден, вийшовши з президентських перегонів, попросив усіх своїх виборців підтримати кандидатуру Гарріс. Тож, переконує Путін, він також "підтримає" кандидатку від демократів, але "з повагою ставитиметься до вибору американського народу".

"Чинний президент Байден, якого зняли з перегонів, рекомендував всім своїм прихильникам підтримати пані Гарріс. Ну, от ми теж так зробимо - будемо її підтримувати", - заявив Путін з усмішкою.

Диктатор також зазначив, що у Гарріс "заразний сміх", отже в неї "все добре". Путін зазначив, якщо у Гарріс все добре, отже він сподівається на пом'якшення санкцій щодо Росії у разі її перемоги.

"Трамп же запровадив таку кількість санкцій та обмежень щодо Росії, скільки до нього не запроваджував жоден президент. Якщо у пані Гарріс все добре, то може вона утримається від цього", - заявив Путін.

Новини США про вибори - що вже повідомлялося

Раніше кандидатом у президенти США від демократів був чинний президент Джо Байден. Політик провалив перші теледебати з Дональдом Трампом. ЗМІ писали, що впливові демократи просили Байдена знятися з виборів. Пізніше президент оголосив, що не братиме участі в передвиборчих перегонах.

Після цього американський лідер сказав, що вирішив не брати участі у виборчих перегонах, щоб не псувати електоральні рейтинги своїм однопартійцям, які балотуються до Конгресу (вибори до законодавчого органу відбудуться одночасно з президентськими).

Наприкінці серпня Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США від Демократичної партії. Політикиня пообіцяла, що в разі обрання на посаду президента, буде підтримувати Україну.

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