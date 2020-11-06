У США відбулися президентські вибори / фото REUTERS
В американському штаті Джорджія проведуть перерахунок голосів.
Про це заявив держсекретар штату Бред Раффенспергер, передає The Recount.
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"Прямо зараз в Джорджії (кандидати - УНІАН) залишаються занадто близько, щоб говорити про результати. У нас подано близько п'яти мільйонів бюлетенів. Є розрив у кілька тисяч. У міру наближення до остаточного підрахунку ми можемо думати про наступні кроки. З таким невеликим розривом буде перерахунок", - заявив держсекретар.
Вибори в США: що відомо
- У США пройшли президентські вибори. За крісло в Білому домі б'ються Дональд Трамп і Джо Байден.
- За попередніми результатами виборів, різниця в голосах за кандидатів у президенти Америки-Дональда Трампа і Джо Байдена - мінімальна.
- У штабі Байдена заявили, що Трампа можуть примусово видворити з Білого дому.
- Байден вирвався вперед у Пенсільванії з 20 виборцями. Розрив у 5,5 тис. голосів-49,4% проти 49,3% у Трампа.
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