'Доведеться йти на переговори': Мадяр відзначився скандальною заявою про Росію

Лідер опозиційної партії "Тіса" Петер Мадяр, який переміг на парламентських виборах в Угорщині, розповів, як планує будувати відносини з Росією та Володимиром Путіним. Так, він не заперечує енергетичної залежності від Росії і вважає, що Угорщині доведеться піти на переговори.

"Якщо обставини складуться, доведеться сісти за стіл переговорів з російським президентом. Географічне положення ані Росії, ані Угорщини не зміниться. І наша енергетична залежність теж залишиться на якийсь час. Потрібно посилювати диверсифікацію, але це не робиться за один день", – заявив Мадяр.

Водночас він підкреслив, що, навіть незважаючи на необхідність переговорів з РФ, "друзями ми не станемо".

Мадяр також заявив, що в Угорщині "ніхто не хоче проукраїнського уряду, всі хочуть проугорського".

"Було б непогано мати уряд, який займається реальними проблемами угорського народу", – сказав він.

Мадяр після своєї перемоги на виборах закликав чинного президента країни та весь держапарат негайно скласти повноваження. За його словами, Угорщина припинить політику "балансування", яку роками просував Віктор Орбан, і зосередиться на зміцненні обороноздатності в рамках Альянсу.

Водночас Politico писало, що Мадяр виступає проти відправки угорської зброї або грошей до Києва, а також проти прискорення вступу України до ЄС. Він пообіцяв винести це питання на референдум, що фактично означає затягування процесу, з огляду на сильні антиукраїнські настрої в угорському суспільстві.

