Вибори в Угорщині: Путін і Трамп програли, але для України не все так позитивно, – Politico

Раніше Мадьяр виступав проти постачання угорської зброї до Києва, а також проти прискорення вступу України до ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині від свого суперника Петера Мадяра, і його 16-річне правління добігло кінця. Після підрахунку майже всіх голосів Мадяр мав отримати 138 місць у 199-місному парламенті, що забезпечить йому широкі повноваження для реформування Угорщини.

При цьому, як пише Politico, наслідки цього голосування виходять далеко за межі Угорщини, і крім Орбана та Мадяра, є й інші важливі переможці та переможені найважливіших виборів у Європі цього року.

Переможці зітхнули з полегшенням

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Коста можуть попрощатися з одним із найупертіших лідерів ЄС, який використовував своє право вето щодо найважливіших рішень Брюсселя, включаючи фінансову підтримку України. Орбан також був одним із найзапекліших противників Брюсселя, підриваючи верховенство права всередині країни та неодноразово чинячи опір законодавству ЄС, зазначається у статті.

Угорщина також, найімовірніше, розблокує кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро від ЄС, щоб зберегти добрі відносини з Брюсселем:

"Але це гірко-солодка перемога для Зеленського, оскільки майбутній прем'єр-міністр заявив, що виступає проти відправки угорської зброї або грошей до Києва, а також проти прискорення вступу України до ЄС. Він пообіцяв винести це питання на референдум, що фактично означає затягування процесу, з огляду на сильні антиукраїнські настрої в угорському суспільстві, які їй необхідно враховувати, щоб зберегти підтримку".

Переможені лютують

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Орбана в Будапешті 7 квітня, щоб підтримати його переобрання. Президент США Дональд Трамп п’ять разів публічно підтримував Орбана за останні шість місяців і пообіцяв, що Вашингтон надасть Угорщині економічну підтримку.

"Однак ця підтримка виявилася марною, завдавши удару по Білому дому, який тепер втратив свого ключового союзника в Європі на тлі погіршення трансатлантичних відносин", – зазначає Politico.

Президент Росії Володимир Путін також щойно втратив цінного союзника – і ключове джерело інсайдерської інформації – у самому серці ЄС.

Крім того, поразка Орбана – це також втрата для інших ультраправих діячів у Європі, включаючи прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, яка втрачає союзника за столом переговорів у Брюсселі.

Після підрахунку 99% голосів партія Мадьяра "Тіса" претендує на 138 місць у парламенті, партія Орбана "Фідеш" – на 55.

Президент України Володимир Зеленський уже привітав Петера Мадьяра з переконливою перемогою. Він наголосив, що Україна готова до співпраці з сусідньою державою.

У своїй промові перед виборцями Мадяр закликав президента країни Тамаша Шуйока піти у відставку і розпустити парламент.

Він також сказав, що його першою поїздкою стане візит до Польщі, друга поїздка, ймовірно, відбудеться до Відня, а третя – до Брюсселя, щоб залучити кошти ЄС, на які має право угорський народ.

