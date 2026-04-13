Мадяр вимагає негайної відставки президента Угорщини та його 'маріонеток'

Він пообіцяв посилити НАТО.

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, який здобув перемогу на парламентських виборах, закликав чинного президента країни та весь держапарат негайно скласти повноваження. Про це він сказав на прямій трансляції мітингу.

За його словами, Угорщина припинить політику "балансування", яку роками просував Віктор Орбан, і зосередиться на зміцненні обороноздатності в межах Альянсу. Як йдеться у матеріалі, пріоритетом стане відновлення статусу передбачуваного партнера.

"Ми відновимо функціонування інститутів, що забезпечують демократію та її незалежність. Угорщина знову стане сильним союзником у Євросоюзі та НАТО", – наголосив Мадяр.

Окрім військових питань, політик планує терміновий візит до Бельгії. Метою поїздки є розблокування заморожених європейських коштів, що мають врятувати державні програми від стагнації. На його думку, нинішня верхівка влади не має затягувати процес передачі повноважень.

"Я закликаю президента республіки попросити мене сформувати уряд, а потім залишити свою посаду. Я закликаю всіх маріонеток зробити те саме", – заявив політик.

Вибори в Угорщині

Раніше УНІАН писав, що Віктор Орбан знав, що може програти – і це справді стало наслідком його помилок. Видання Politico пояснило, що колишній прем'єр-міністр зробив ставку на стару риторику про зовнішні загрози, тоді як виборців більше хвилювали економічні проблеми та корупція. За роки при владі накопичилась втома від його стилю управління і недовіра до системи.

Після перемоги Петер Мадьяр опублікував допис у Facebook, у якому подякував прихильникам за підтримку, назвавши результат виборів історичним. Він заявив, що угорці "повернули свою країну" і фактично змінили політичний режим після багаторічного правління Орбана.

Мадяр підкреслив, що перемога була впевненою і дала йому сильний мандат на зміни, включно з реформами та боротьбою з корупцією.

Вас також можуть зацікавити новини: