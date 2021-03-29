Очевидці розповідають, що полум'я видно на відстані п'яти кілометрів.

На нафтопереробному заводі Pertamina в Індонезії стався потужний вибух.

Читайте такожУ Мексиці розбився літак, шість людей загинулиПро це пише Tempo.

Пожежа на острові Ява розпочалася вранці, одразу після вибуху.

Очевидці розповідають, що полум'я видно на відстані п'яти кілометрів.

Відзначається, що завод знаходиться за 200 км від столиці Індонезії Джакарти. Основним видом його діяльності є переробка сирої нафти.

Indonésie : On signale que la raffinerie de pétrole pertamina de Balongan, indramayu, aurait explosé et pris feu. pic.twitter.com/sILsL8ZHaT — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 28, 2021

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Автор: Людмила Жерновська