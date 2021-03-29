Одразу після вибуху розпочалася пожежа / Скріншот

На нафтопереробному заводі Pertamina в Індонезії стався потужний вибух.

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Пожежа на острові Ява розпочалася вранці, одразу після вибуху.

Очевидці розповідають, що полум'я видно на відстані п'яти кілометрів.

Відзначається, що завод знаходиться за 200 км від столиці Індонезії Джакарти. Основним видом його діяльності є переробка сирої нафти.

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Автор: Людмила Жерновська