Влада заявляє про відсутність постраждалих.

У Білгородській області Росії недалеко від кордону з Україною загорівся склад з боєприпасами.

Про це пише у себе в Телеграмі губернатор області В'ячеслав Гладков.

"Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки жодна чергова служба міста і області не знаходить причину цього звуку. Пошук триває, результати відразу повідомлю. Поки писав дане повідомлення, прозвучало ще три вибухи", - повідомив він.

Пізніше чиновник додав, що дізнався від голови Головінського поселення, що в районі села Стара Нелидівка таки горить склад боєприпасів.

"Руйнувань житлових будівель, будинків немає. Постраждалих серед мирного населення немає", - зазначив Гладков.

Білгородські Телеграм-канали вже активно поширюють фото і відео з пожежею на складі.

Стара Нелидівка розташована в декількох десятках кілометрів від українського кордону.

Зазначимо, це далеко не перший подібний інцидент на військових об'єктах Росії за останній час. 1 квітня стало відомо, що у місті Бєлгород загорілася нафтобаза. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков тоді повідомив про двох постраждалих в результаті пожежі - це працівники нафтобази.

Ще одна нафтобаза днями загорілася в Брянську.