Штати прискорюють постачання зброї Україні, зазначив держсекретар.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не вірять у налаштованість президента РФ Володимира Путіна на дипломатичну взаємодію з Києвом.

Як пише "Голос Америки", про це Блінкен сказав, виступаючи у вівторок в сенатському Комітеті з міжнародних справ.

"Досі ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін серйозно налаштований на конструктивні переговори", - зазначив він.

Блінкен був першим, хто виступив перед законодавцями після того, як минулої неділі він і міністр оборони Ллойд Остін несподівано відвідали Київ та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Блінкен зазначив, що США прискорюють постачання зброї Україні, і що тепер цей процес зазвичай займає всього 72 години після отримання запиту від України.

"Територія, захопити яку за якихось кілька тижнів ще два місяці тому вважав себе здатним російський уряд, сьогодні міцно належить Україні", - констатував він.

Висловлюючи прагнення США підтримати зусилля України, спрямовані на дипломатичне завершення війни, Блінкен додав, що мета Вашингтона - "переконатися, що (в України - Ред.) є можливість відбити російську агресію і, щобільше, зміцнити свої позиції за столом переговорів".

Держсекретар зазначив, що в ході переговорів з Росією перед вторгненням 24 лютого стало зрозуміло, що скарги Путіна на вступ України в НАТО були лише приводом.

"Ми прагнули залучити їх до обговорення цих питань з усією серйозністю. З власних слів президента Путіна було абсолютно ясно, що мова ніколи не йшла про потенційний вступ України в НАТО. Він з самого початку був переконаний, що Україна не має права бути суверенною, незалежною країною", - сказав Блінкен.

Глава зовнішньополітичного відомства підтвердив прихильність США справі допомоги Україні. "Я пишаюся тим, що Сполучені Штати зробили на підтримку українського уряду і народу України, і ще більш твердо впевнений в тому, що ми маємо продовжувати це робити", - заявив він.

Американська делегація, до складу якої входили Ентоні Блінкен і Ллойд Остін, відвідала Україну 24 квітня.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Херсоні, Львові, Одесі та Запоріжжі. Українські воїни давали гідну відсіч противнику.

Між Україною і Росією пройшло кілька раундів мирних переговорів, проте прориву поки немає. Радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович вважає, що в голові у Володимира Путіна могла перемогти "партія війни".

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