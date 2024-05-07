Російська влада мовчить.

У російському Таганрозі ввечері лунають вибухи та стрілянина. Росіяни заявляють про дронову та ракетну атаку.

Після 21:00 місцеві Telegram-канали повідомили про звуки пострілів у районі військового містечка та аеродрому на Маріупольському шосе. У мережі публікують відео, на яких можна почути проліт безпілотного літального апарата. Місцева влада поки ніяк не коментувала атаки.

Російське видання "Блокнот" пише у Telegram, що Таганрог намагалися атакувати ракетами С-200. Вони запевняють, що протиповітряна оборона знищила цілі на підльоті до міста.

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Атаки на Росію: останні новини

Як відомо, російські військові об'єкти на її території систематично зазнають дронових атак. Також Україна б'є по нафтопереробних об'єктах, ці удари вже могли вивести з ладу понад 15% їхніх потужностей.

Нагадаємо, що наприкінці квітня безпілотні літальні апарати прилетіли на військовий аеродром "Кущевська", де окупанти розмістили літаки, РЛС та засоби радіоелектронної боротьби.

Розвідка Великої Британії дійшла до висновку, що там було знищено кілька комплектів плануючих бомб, які розмістили на складах аеродрому.

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