Піт Буттіджіч призначений міністром транспорту США.

Сенат США вперше в історії затвердив відкритого гея на посаду міністра.

Про це повідомляє CNN.

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Як повідомляється, Сенат проголосував за затвердження Піта Буттіджіча на посаді міністра транспорту, що зробило його першим затвердженим міністром - представником ЛГБТ.

Піт Буттіджіч керуватиме Федеральним агентством зі штатом у 55 тис.співробітників. Він буде опікуватися національними авіалініями, шосе та транспортними системами.

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Переклад: Катерина Лиманська