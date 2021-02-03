Піт Буттіджич призначений міністром транспорту США / фото REUTERS
Сенат США вперше в історії затвердив відкритого гея на посаду міністра.
Про це повідомляє CNN.
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Як повідомляється, Сенат проголосував за затвердження Піта Буттіджіча на посаді міністра транспорту, що зробило його першим затвердженим міністром - представником ЛГБТ.
Піт Буттіджіч керуватиме Федеральним агентством зі штатом у 55 тис.співробітників. Він буде опікуватися національними авіалініями, шосе та транспортними системами.
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