Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що на порядку денному форуму країн "Великої двадцятки" (G20) не повинно бути політичних питань і проблем безпеки, зокрема й розмов, що стосуються війни в Україні.
Про це пише CNN.
"Група двадцяти - це головний форум міжнародного економічного співробітництва, і це невідповідне місце для обговорення політичних питань і питань безпеки, таких як Україна", - заявив Чжао.
Як повідомляв УНІАН, 12 березня американський фінансист і засновник фонду "Відродження" Джордж Сорос у своїй статті, яку опублікувало видання Project Syndicate, зазначив, що перед вторгненням президент РФ Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін оприлюднили великий документ, в якому оголошувалося про тісне партнерство між двома країнами. "Я був здивований, що Сі явно дає Путіну карт-бланш на вторгнення і розв'язання війни проти України", - зазначив Сорос.
Як пише Financial Times, якщо Сі задовольнить прохання Путіна про допомогу, Китай фактично вступить в проксі-війну з США і країнами НАТО, що підтримують Україну. Це рішення може означати кінець глобалізованої економічної системи, що сприяла надзвичайному підйому Китаю за останні 40 років.