Представник країни зауважив, що безпековим питанням на форумі не місце.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що на порядку денному форуму країн "Великої двадцятки" (G20) не повинно бути політичних питань і проблем безпеки, зокрема й розмов, що стосуються війни в Україні.

Про це пише CNN.

"Група двадцяти - це головний форум міжнародного економічного співробітництва, і це невідповідне місце для обговорення політичних питань і питань безпеки, таких як Україна", - заявив Чжао.